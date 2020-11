Anc saja memia baud per dir, sche las mesiras actualas per franar la derasaziun dal coronavirus tanschian. Il dumber da novas infecziuns saja anc adina fitg aut. La task force da Covid-19 pretenda perquai da la politica da decider mesiras pli severas.

Bain dettia actualmain intgins segns positivs, dentant nagins indizis scientifics, che las mesiras actualas tanschan. La task force haja vinavant da far attent sin il risico, i saja dentant chaussa da las autoritads da decider mesiras, ha ditg il schef da la task force, Martin Ackermann.

En quest senn cusseglia la task force er da rinforzar anc ina giada las mesiras per franar la derasaziun dal coronavirus cun far tests, bajegiar or il contact tracing, restar en il homeoffice, evitar contacts, sa tegnair vid las reglas d'igiena e tegnair distanza. Las experientschas internaziunalas hajan mussà che rinforzar las mesiras, n'haja betg exnum in pli grond effects negativs sin l'economia, uschia Ackermann.

Kuster: «I na dat anc nagina midada da trend»

Il dumber da novas infecziuns e dad ospitalisaziuns creschia vinavant. Passa 9'000 novas infecziuns per di fetschian che la situaziun saja anc adina preoccupanta. Il sectur da sanadad restia uschia sut squitsch.

La cifra da reproducziun saja uss tar 1,1. Quai saja bain pli bass ch'avant in'emna, dentant anc adina memia aut, uschia Kuster. Cumpareglià cun la situaziun internaziunala saja il dumber da novas infecziuns en relaziun tar la populaziun anc adina pli aut.

Passa 9'400 novas infecziuns

Per la Svizra ed il Principadi da Liechtenstein ha il BAG annunzià il venderdi 9'405 novas invecziuns cun il coronavirus. La mesemna e la gievgia aveva il BAG mintgamai annunzià passa 10'000 novas infecziuns. Las ultimas 24 uras han 231 persunas stuì vegnir ospitalisadas pervi da Covid-19 e 70 persunas èn mortas en connex cun il coronavirus.

Il Grischun annunzia il venderdi 100 novas infecziuns. En tut sa chattan actualmain 615 persunas en isolaziun. 45 persunas ston vegnir tractadas en ospitals dal chantun e da quels èn 10 sin la staziun intensiva. Aspiradas vegnan actualmain 8 persunas.

