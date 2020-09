Il manader da la taskforce da corona da la Confederaziun, Martin Ackermann, sa tegna vi da la strategia per cumbatter il coronavirus che la Svizra ha decis. Ord sia vista na dettia il mument nagina alternativa, ha el ditg envers la «NZZ am Sonntag». Quella saja pli simpla e pli bumartgada e main radicala che las mesiras per tut ils secturs che fissan necessarias tar in aut dumber da cas.

Ackermann declera la situaziun cun in purtret: Il mument dovrian ins in scalpel per cumbatter il virus, la primavaira hajan ins duvrà ina sigir. Ins veglia esser segir che la dumonda dad ulteriurs lockdowns na sa tschentia betg pli, uschia Ackermann.

Il professur per microbiologia a la ETH a Turitg crai, ch'igl è pussaivel d'evitar ina segunda unda cun las mesiras d'igiena e da tegnair distanza, tests, contact tracing sco er isolaziun e quarantina. Questa strategia funcziunia bain, ha ditg Ackermann.

