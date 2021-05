La crisa dal coronavirus na chala betg als cunfins dal pajais. En spezial basegnan ils pajais en l'Asia dal sid e l'America latina agid ed i dovra urgentamain dapli meds. La Chadaina da fortuna appellescha perquai ad ulteriuras donaziuns. Er il president da la Conferenza da las directuras e dals directurs chantunals da sanadad, Lukas Engelberger, sustegna quest appel da la Chadaina da fortuna. La crisa globala possia vegnir dumagnada be entras solidaritad internaziunala.

Tenor il directur da la Chadaina da fortuna, Roland Thomann, hajan surtut umans ord relaziuns povras nagin access a provediment medicinal. Ils flaivels sajan pertutgads il pli ferm da la pandemia.

Agid da corona en Svizra Avrir la box Serrar la box Dapi l'entschatta da la pandemia, ha la Chadaina da fortuna rimnà 43,5 milliuns francs. Da quai han ins dà 40 milliuns francs per agid immediat en Svizra. 1,7 milliuns persunas han survegnì sustegn. Il mument èn 77 projects (d'oriundamain passa 200) anc en vigur en Svizra. Spezialmain vegnan sustegnids giuvens en pitgiras u umans senza suttetg.

Fin uss ha la Chadaina da fortuna rimnà nov milliuns francs per l'agid internaziunal. 20 projects vegnan actualmain sustegnids. Per pudair far dapli, dovri ulteriuras donaziuns.