En bleras apotecas svizras vegnan ils tests sperts ch'ins sa far sez stgars avant ils dis da festa. Tenor la pli auta apotecra da la Svizra, Martina Ruggli, dettia il mument en tut ils pajais ina uschè gronda dumonda ch'il material smanatschia dad ir a la fin. Persunas che veglian sa laschar testar duajan s'annunziar per in test d'antigen u da PCR.

2G pudess chaschunar per stretgas

Sch'il Cussegl federal decidia però l'obligatori da 2G plus, quai che munta che er vaccinads e guarids dovran in test, pudessi vegnir problematic. L'emprim stoppian ins guardar cun las firmas da producziun sch'ellas possian producir dapli.

I dettia dentant anc in auter problem. I saja betg cler sche quellas ulteriuras capacitads da testar sajan avant maun.