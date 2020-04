Betg surchargiar ils ospitals è la finamira da las mesiras cunter il coronavirus. Per avair dapli capacitads èn er vegnids preparads dapli letgs d'intensiva. Dentant co l'entira crisa influenzescha las premias da las cassas da malsauns n'è uss anc betg cler.

Tenor Heinz Brand, il president da l'uniun tetgala da las cassas da malsauns Santésuisse, èsi anc da spetgar giu per pudair dar resposta sin la dumonda, co la pandemia influenzescha ils custs da las premias. Quai pervia che la situaziun na saja per il mument betg previsibla: Cura sa quietescha l'unda d'infecziuns? Datti ina segunda unda? E datti suenter la crisa da corona puspè dapli tractaments tar ils medis, ni perfin in boom?

Per il mument han numnadamain divers medis annunzià lavur curta, perquai che las persunas eviteschan per il mument d'ir tar il medi.

Ils medis han uss pli paucs tractaments, dentant pli chars. Nus na savain dentant anc betg prevesair co la situaziun sa sviluppa e perquai n'era betg dir co la pandemia influenzescha las premias.

En trais fin quatter emnas san ins dir dapli, suppona Heinz Brand. Fin là duess la situaziun vegnir pli survesaivla, sperescha il president da Santèsuisse.

Quints averts e reservas a la bursa

Las cassas da malsauns emprovan da gidar durant la crisa cun pajar ils quints uschè svelt sco pussibel per ch'ils ospitals possian restar liquids. Auter guarda quai ora tar ils quints che firmas e persunas privatas duessan pajar a cassas da malsauns. Ins possia observar che divers na vegnian betg da pajar ils quints mensils, causa liquiditad che manca.

Las cassas da malsauns hajan dentant anc avunda reservas. Era sche quellas èn a la bursa, ed èn uschia era pertutgadas indirectamain da la pandemia. Las reservas bastian e sajan qua per tals temps da crisa.