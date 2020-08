Il lieu cun las pli bleras infecziuns è pia il conturn famigliar e betg sco rapportà il venderdi la sortida. Alura aveva il BAG publitgà pliras datas sin dumonda dad SRF. Las datas che SRF ha survegnì èn dentant stadas incorrectas. Uss mussa la correctura dal Uffizi federal da sanadad che bunamain in terz da las infecziuns capitan en il circul famigliar.

Tenor il post da communicaziun per dumondas en connex cun il coronavirus dal chantun Grischun, sa mussia in sumegliant maletg er en il Grischun. Cunquai ch'i saja magari grev dad eruir exactamain la via d'infecziun, na dettia però nagina statistica precisa sin livel chantunal.

Probabilitad d'ina infecziun

Dumber d'infecziuns

Pertschient

D'in commember da la famiglia 216 27,2% Auter contact 99 12,5% Al lieu da lavur 69 8,7% Tar ina festa privata 24 3,0% Dal persunal medicinal 17 2,1% Tar ina fulla da glieud spontana 17 2,1% Disco/Club

15 1,9% Bar/Restaurant 13 1,6% Betg enconuschent

4 0,5% En scola, en scoletta u en canorta 2 0,3% Tar ina demonstraziun / occurrenza 1 0,1% Anc nagina indicaziun

316 39,8% Total

793 100%

Il motiv per il sbagl è tenor il BAG che las datas sajan vegnidas attribuidas faussamain durant il proceder. Las datas correctas cumpiglian en tut 793 cas da Covid-19. Tut quellas infecziuns èn capitadas durant las ultimas duas emnas. Durant quest temp hai dentant dà dapli infecziuns. Ord differents motivs èn tschertas datas betg vegnidas duvradas per l'analisa. Quella mussa sulettamain in terz da las infecziuns totalas.

Tuttina – attenziun en sortida

Malgrà ch'il dumber da las infecziuns en sortida è betg uschè aut sco communitgà il venderdi avertescha il BAG dal privel. Er dettia en sortida in grond risico che bleras persunas stoppian ir tar in singul cas en quarantina.

Ils sistems chantunals per suandar ils contacts possian entras tals eveniments spert vegnir al cunfin. Gist en quest conturn saja ord quest motiv central da reducir il risico d'infecziuns uschè fitg sco pussibel.