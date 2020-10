Surtut il cumbat encunter la corrupziun tar las fatschentas d'export saja sco gia avant dus onns «dischillusiunant». Suenter passa 20 onns convenziun encunter la corrupziun da l'Organisaziun da cooperaziun e svilup economic OECD, saja l'economia mundiala lunsch davent dad esser libra da corrupziun.

Sin buna via tar cumbat encunter corrupziun

En la cumparegliaziun internaziunala fa la Svizra però ina buna figura. Dals 47 pajais ch'èn vegnids examinads sa chatta la Svizra sin plazza trais davos ils Stadis Unids e la Gronda Britannia. Ma la Svizra haja anc adina pensums da schliar.

Vitiers tutgia er che whistleblowers che scuvran malgistadads tar interpresas ed administraziuns, vegnian protegids meglier. Il champ d'applicaziun tar la lescha davart la lavada da daners saja memia stretg. Er vegnir cumpigliads stoppian advocatas ed advocats, en spezial sche quels fundeschan ed administreschian societads da domicil.

Revisiun vid far naufragi en parlament

Ina restricziun da la lescha è il mument sin buna via da far naufragi en il parlament. Il Cussegl dals chantuns aveva stritgà las fixaziuns per advocatas ed advocats or da la proposta. La cumissiun da dretg dal Cussegl naziunal è uss encunter la revisiun, perquai ch'ella saja flaivlentada talmain.

Valitaziun da Transparency International Textbox aufklappen Textbox zuklappen Per valitar ils pajais dovra l'organisaziun Transparency International sentenzias e process giuridics. La Svizra è cun 16,5% cumpart al martgà d'export in dals quatter megliers pajais en il cumbat encunter corrupziun. A pajais cun 36,5% cumpart als exports mundials attestescha l'organisaziun u nagin u pauc engaschi encunter la corrupziun. Tranter quels pajais è er la China sco segund gronda pussanza economica. Il pajais na fa dentant betg part da la convenziun.

