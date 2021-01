In schoc allergic suenter ina vaccinaziun cunter il coronavirus hai dà fin uss be darar. Tenor Swissmedic è quai stà il cas en ils Stadis Unids tar 1,1 cas sin 100'000 vaccinaziuns cun il vaccin da Biontech Pfizer, tar quellas da Moderna schizunt be tar 0,25 cas sin 100'000.

Sintoms d'uschè in schoc èn tranter auter in collaps u la pressiun dal sang che croda. Tar passa 80% da quests cas eri enconuschent che la persuna aveva in'allegia sin medicaments u sin mangiativas. Suenter in vaccin cusseglia Swissmedic perquai d'observar las persunas durant almain 15 minutas.

