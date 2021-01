Medias da chasa sa preparan per vaccinar

En Svizra sa preparan ils medis da chasa per bainprest pudair vaccinar pazients cunter Covid-19. Cun il vaccin da la firma americana Moderna saja quai pussaivel ha ditg Philipp Luchsinger, il president da l’Associaziun dals medis da chasa e d’uffants Svizra, envers SRF. Quest vaccin vegnia numnadamain furnì en quantitads pli pitschnas e na stoppia betg vegnir sfradentà a tala moda sco il vaccin da Biontech / Pfizer.

165 praticas a Turitg èn infurmadas

Ils medis da chasa da Turitg pon gia cumenzar l'emna proxima cun la vaccinaziun cunter Covid-19. Il chantun survegnia en in emprim pass 33'500 dosas ha confermà la direcziun da sanadad in rapport da la NZZ. 165 praticas èn gia vegnidas infurmadas ch'ellas possian empustar 100 dosas da vaccinzaiun. Tschernì han ins praticas che tractan dapli che 200 pazients da risico. Cunquai ch'i n'ha betg avunda vacchin per tuts, ston ils medis da chasa decider tgi che ha prioritad tar la vaccinaziun.