Persunas cun in sistem d’immunitad fitg flaivel duain sa laschar vaccinar ina quarta giada cunter il coronavirus. Quai cusseglia l'Uffizi federal da sanadad BAG e la Cumissiun federala per vaccinaziuns.

Per tut tschellas persunas sur 12 onns na dovra quai il mument nagina vaccinaziun da rinfrestgament – quai sch'ellas èn gia vegnidas vaccinadas trais giadas u sch’ellas èn vaccinadas e gueridas dad in’infecziun cun Covid-19.

Il pli tard avant las vacanzas da stad vegn il BAG ad informar davart la strategia per l’atun e l’enviern. Pussaivel ch'i vegn alura cusseglià in’ulteriura vaccinaziun per persunas sur 65 onns e persunas che pateschan dad ina tscherta malsogna cronica u era in’ulteriura vaccinaziun per l’entira populaziun. Per omadus scenaris possedia la Svizra avunda vaccin, sincerescha la Confederaziun.

Ord l'archiv