Legenda: Il president da la regenza tessinaisa Christian Vitta tar l'annunzia da las mesiras anc pli rigurusas en il Tessin. RSI

La regenza tessinaisa reducescha las activitads sin il minimum indispensabel en il cumbat dal coronavirus. Il chantun Tessin serra uss restorants, bars e butias – quai a partir da sonda mesanotg. Sulettas excepziuns èn stizuns da victualias ed apotecas, communitgescha la regenza tessinaisa. Betg pertutgadas da la mesira n'èn era betg furniziuns a chasa, las cuschinas socialas, las cantinas e las cuschinas per chasas per attempads.

Reducir la mobilitad sin il minimum. Quai èn sacrifizis limitads en il temp.

Ils servetschs publics vegnan era reducids sin il minimum indispensabel. Servetschs postals e bancars restan averts. Il traffic public vegn surlavurà, ha annunzià la regenza, senza entrar en ils detagls. Era l'administraziun chantunala vegn reducida: Ils spurtegls sajan da principi serrads - averts restian mo quels per servetschs essenzials sco en cas d'urgenza.

Per cumpensar fin in tschert punct las perditas da questas mesiras ha la regenza tessinaisa deliberà in pachet da mesiras per sustegnair l'economia.

Situaziun tendida en l'Italia

Malgrà las mesiras massivas che la regenza taliana ha decis ils davos dis, crescha il dumber da las unfrendas dal coronavirus en l'Italia vinavant. Da venderdi sin sonda saja il dumber dals infectads creschi per var 3'500 – sin passa 21'000, annunzian las autoritads talianas. E 175 persunas sajan mortas dal coronavirus dapi venderdi.

Las bleras infecziuns dumbra l'Italia dal Nord. Dentant era la regiun enturn Ruma ha blers novs cas.

Spagna pli u main sut quarantina

La Spagna è il pajais europeic cun ils segund blers cas dal coronavirus. Uss decretescha la regenza ina quarantina massiva. Il primminister spagnol Pedro Sanchez a annunzià la sonda saira – ch'ils abitants possian sulet bandunar lur dachasa per ir a lavurar, u ulteriuras raschuns fitg necessarias sco cumprar mangiativas. Il decret va en vigur il glindesdi damaun las 8.

Questa mesira fa part dal stadi d'alarm decretà per 15 dis per l'entira Spagna. Il pajais dumbra actualmain pli che 5'700 cas da corona.