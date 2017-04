Credit Suisse augmenta chapital empè d'ir a la bursa

La banca gronda Credit Suisse annunzia in augment dal chapital entagl d'ir a la bursa cun sia societad affiliada da la fatschenta svizra. Cuntanscher quai vul la banca cun in augment dal chapital normal.

La Credit Suisse desista per il mument d'ir a la bursa cun sia societad affiliada da la fatschenta svizra. Las radund 4 milliardas francs ch'ella dovra perquai vul la Credit Suisse cuntanscher cun in augment dal chapital normal, quai cuntrari als plans da fin qua. Uschia vul la banca far fin a la debatta davart ina cuverta da chapital memia pitschna.

Tenor l'agentur da novitads da l'economia duai quest augment da chapital succeder a chaschun d'ina radunanza generala extraordinaria ils 18 da matg 2017.

Buns resultas per l'emprim quartal 2017

La Credit Suisse ha fatg in gudogn da 596 milliuns francs l'emprim quartal da l'onn. Il medem temp da l'onn passà era anc sa resultà ina perdita da 302 milliuns.

