Credit Suisse paja 400 milliuns dollars per dispita d’ipotecas

Ina dispita per ipotecas en ils Stadis Unids da l’America custa char e bain a la banca svizra Credit Suisse.

Per reglar la dispita cun las autoritads americanas paja la Credit Suisse radund 400 milliuns dollars, quai ha in pledader da la banca confermà. Las autoritads americanas avevan reproschà a la CS d’esser cunresponsabla per il naufragi da trais societads da credit.

Era l’UBS veva pajà in chasti

Questa emna veva la banca svizra UBS gia communitgà ch’els pajan ina summa da 445 milliuns dollars a las autoritads americanas. Tenor rapports da diversas agenturas hajan las autoritads survegnì en furma da chastis varga 5 milliardas dollars da bancas.

