Discussiuns hai cunzunt dà pervi da 34 milliuns francs previs sco agid finanzial per la cultura. La PPS vuleva stritgar quest post. L'emprim agid immediat da 100 milliuns francs per la cultura haja ella approvà cun la cundiziun ch'i sa tractia da credits. Ussa vegnia ina part dals credits transfurmada en contribuziuns a fond pers. La chombra gronda ha dentant vesì quai auter. Ils 34 milliuns francs per la cultura derivian ord l'agid immediat da 100 milliuns francs che sajan gia vegnids approvads. Tut en tut n'eran ils novs credits però betg dispitaivels.

Pli gronda part dals daners per tests da corona

288,5 milliuns francs èn previs per ils tests da corona. Plinavant ha il Cussegl naziunal approvà in credit da 5,82 milliuns fracs per ina reserva da etanol da 6'000 tonnas. Quel vegn duvrà per far med da dischinfectar.

Ulteriurs daners van en il fondo per l'infrastructura da viafier u er per il sustegn da la controlla dal traffic aviatic, Skyguide.