Per survegnir infurmaziuns dad utilisaders han l'Uffizi federal da polizia, Fedpol, ed ils chantuns fatg l’onn passà dapli dumondas a Google. Tut en tut ha il gigant dad internet survegnì 1'097 dumondas. L’onn avant eran quai 634, scriva il SonntagsBlick che sa basa sin il rapport da transparenza da Google. Las dumondas pertutgian savens cas da pornografia d’uffants u cugliunaria. Quai ha Fedpol confermà.

Fedpol sa drizza als providers sco Google, sch’el dovra datas d’in utilisader per sclerir in cas criminal. Quai capita per exempel lura, sch'in delinquent n'è betg enconuschent ed igl exista però ina adressa dad e-mail che maina tar quel.

