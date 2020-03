Il venderdi ha il Cussegl federal tramess en consultaziun ina midada da lescha per pudair tractar pli sever delinquents privlus. La segirezza en l’execuziun da chastis duai uschia vegnir megliurada per proteger meglier la populaziun.

Ina mesira prevesa per exempel che delinquents possian be anc prender congedi da la praschun en accumpagnament da persunal da segirezza.

Sch'in delinquent vegn era suenter l'execuziun dal chasti valità sco privlus duain quels era pudair vegnir survegliads respectiv tgirads en lur temp en libertad. Uschia po per exempel vegnir prescrit che la persuna sto star en in lieu specific. Er mesiras terapeuticas duain vegnir pudair vegnir prescrittas u er surveglianza electronica po vegnir duvrada.

Novas mesiras duai er dar per giuvenils privlus. Vegn la persuna valitada sco privlusa, er suenter seser giu il chasti tenor dretg penal per giuvenils, na duai ella betg vegnir relaschada. Da nov duai ella pudair vegnir sancziunada vinavant cun mesiras dal dretg penal per creschids.

Er vul il Cussegl federal che las medemas reglas valian en l'entira Svizra, quai che pertutga la deliberaziun dal chasti, il midar u prolungar las mesiras tar delinquents.

RTR novitads 12:00