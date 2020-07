Il commerzi online ha survegnì in stausch marcant tras la crisa da corona. Tenor in studi da la Scola auta dal Nordvest da la Svizra pudessan ils avdants svizzers dar ora quest onn fin a 13 milliardas francs per cumpras en l'internet. Quai èn trais milliardas dapli ch'anc l'onn passà.

Il stausch al commerzi online pudess avair in effect a lunga vista. Il lockdown haja numnadamain mess la glieud avant la schelta da spetgar emnas per far cumpras u far cumpras online. Uschia hajan blers cumprà en per l'emprima giada via internet e sco i para fatg bunas experientschas, uschia il studi.

