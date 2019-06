Credit Suisse ed UBS hajan meglierà levamain lur situaziun da chapital e sajan datiers d'ademplir las pretensiuns dal tuttafatg, hai num en in rapport da la Banca naziunala svizra.

Sco la Surveglianza federala dals martgads da finanzas FINMA valitescha la situaziun, stoppian dentant omaduas bancas anc far ulteriurs sforzs per demussar ch'ellas possian ademplir las funcziuns necessarias per il sistem da finanzas svizzer er durant in temp da crisa. Las dependenzas finanzialas da divers secturs entaifer las bancas stoppian vegnir reducidas.

