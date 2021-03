A quest resultat vegn in’enquista da l’associaziun GastroSuisse tar var 3’500 persunas or da la branscha. L'uniun quinta schizunt cun anc dapli donn, sche la gastronomia na survegnia betg dapli daners.

GastroSuisse prognostitgescha che var mintga quart manaschi vegnia a stuair serrar sias portas, sch'i na dettia betg dapli daners per la branscha. Be in terz dals manaschis dumandads saja capabel da surviver la crisa da corona senza agid finanzial.

Fin la fin da favrer hajan passa 70% dals manaschis dumandads inoltrà ina dumonda per cas da direzza. L'associaziun da branscha va or da quai che ulteriurs 20% vegnan ad inoltrar il proxim temp ina tala dumonda.

Refusà pli che la mesadad da las dumondas

Tar pli che la mesadad dals manaschis saja la dumonda vegnida refusada perquai che la svieuta na saja betg sa reducida avunda u perquai ch'ils manaschis n'avevan naginas cifras per la svieuta per il temp avant il 1. da mars dal 2020.

En spezial crititgescha GastroSuisse en sia communicaziun ch'i giaja memia ditg fin che las dumondas per cas da direzza vegnian elavuradas. Pli che quatter da diesch restaurants spetgian dapli pli che trais emnas sin ina resposta. Bunamain 18% dals manaschis spetgian dapi passa in mais.