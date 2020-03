Per decider co cumbatter il coronavirus dettia spezialists che chapeschian bler dapli da la chaussa ch'ils politichers, di il cusseglier naziunal cristiandemocrat Martin Candinas. Quai che na possia dentant betg esser è ch'il Grischun vegn sistematicamain emblidà en tut quellas discussiuns. Cun ina dumonda uffiziala al Cussegl federal vul el midar quai.

«I po esser ch’i vegn prendì mesiras en il Tessin e suenter manca il persunal en il Grischun. Qua aud’jau da la Val Puschlav ch’els han il sentiment da vegnir emblidads e perquai vi jau in cler statement dal Cussegl federal ch’ins saja conscients ch’i dat il Tessin ed il Grischun.»

Maletg 1 / 3 Legenda: La Confederaziun na dastga betg emblidar ils basegns dal Grischun, pretenda il cusseglier naziunal Martin Candinas (pcd/GR). Keystone Maletg 2 / 3 Legenda: Il sistem da sanadad da las valladas talianas dal Grischun saja dependents dals frontaliers, di la cussegliera naziunala Anna Giacometti (pld/GR). Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: Il mument n'èsi betg planisà da fermar ils posts da cunfin en il Grischun, di Christian Bock, il directur da l'Administraziun da duana. Keystone

Resposta survegn el gia ussa, betg dal Cussegl federal, dentant da Christian Bock, il directur da l'Administraziun federala da duana. El Tessin saja la situaziun in’autra cun quai ch’i dettia là blers frontaliers ed era blers posts da cunfin. «El Grischun è la situaziun in pau pli concentrada. Malgrà quai prendain nus las controllas als cunfins dal sid dal Grischun medem serius. Quai era per impedir il traffic da guntgida.»

Betg serrar posts da cunfin

Auter sco el Tessin, nua ch'els hajan serrà nov posts da cunfin pli pitschens per distgargiar il persunal e concentrar il traffic sin las vias principalas, na sajan talas mesiras betg previsas als cunfins grischuns il mument, di Bock.

Quai che quietescha in pau la cussegliera naziunala Anna Giacometti. In tal pass fiss in grond problem per las valladas talianas dal Grischun di la liberaldemocrata da la Bregaglia.

«Dal persunal da tgira èn prest 90 pertschient frontaliers e frontalieras. Sche quellas persunas na pudessan betg pli entrar fiss quai in grond problem. Nus na savessan betg pli co tgirar nossa glieud.»

Cussegl federal stuess decider

Quai ch'ella beneventa è che las guardias da cunfin han ussa intensivà las controllas al cunfin a l'Italia. Con che quellas controllas portan la fin finala è dentant dispitaivel.

Christian Bock conferma per exempel ch'els na possian betg simplamain spedir enavos en l'Italia.

«Sch’ina persuna n’avess tenor dretg talian betg il dretg da far quest viadi avain nus tenor la situaziun giuridica actuala sulettamain la pussaivladad da cussegliar ad ella da turnar enavos en l’Italia. Impedir l’entrada en il pajais pudessan nus mo sche la persuna è in privel per la segirezza publica. Per exempel sche la persuna è apparentamain malsauna, lura pronunziain nus natiralmain in scumond d’entrar en Svizra.»

Da serrar per propi ils cunfins svizzers vers l'Italia, quai stuess il Cussegl federal decider. E lez sa raduna il venderdi puspè.