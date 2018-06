Las cundiziuns da l’arrest administrativ per esters en Svizra èn memia severas. Quai crititgescha la Cumissiun naziunala per la prevenziun da la tortura en ses rapport actual. Per part sajan ils praschuniers serrads memia ditg en lur cellas ed hajan memia pauc pussaivladad da far sport.

La Cumissiun naziunala per la prevenziun da la tortura ha il davos onn controllà 18 indriz nua che arrests administrativs vegnan exequids. Ils experts han controlla sche condemnaziuns penalas, decisiuns da dretg civil , decisiuns da dretg d'asil ed era decisiuns dal dretg da persunas estras vegnan respectads. Lur focus era dentant sin l'arrest administrativ per persunas estras en Svizra. Els han controllà ils tschintg indrizs nua che quels chastis d'arrest vegnan era exequids. L'arrest administrativ cumpiglia arrest preparatoric ed arrest da repatriament. La durada da l'arrest na dastga betg surpassar 18 mais

Critica e pussaivlas meglieraziuns

Dal rapport resulta, ch'ils praschuniers èn per part serrads memia ditg en lur cellas ed hajan memia pauc pussaivladad da far sport. Crititgà vegn il

stabiliment da praschun a Granges en il Vallais. Là n’haja betg ina partiziun per dunnas. I na saja betg d'acceptar, che dunnas – oravant tut dunnas en speranza – vegnan plazzads là. Las persunas da surveglianza saja per gronda part masculin. I vegn era cusseglià da conceder visitas la fin d'emna, access a l'internet ed era in diever restrenschì dal telefonin.

