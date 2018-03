La partida socialdemocratica manegia ch'augmentar la vegliadetgna d'ir en pensiun per las dunnas sin 65 n'haja nagina schanza a l'urna senz'ina cumpensaziun substanziala. La partida pretenda vinavant da na betg augmentar la vegliadetgna da renta sco era da na betg sbassar il nivel da rentas. Ina refurma ordvart quest rom na vegnia la partida socialdemocratica segir betg a sustegnair, hai gì num en la communicaziun da la partida.

Per l'Uniun sindicala svizra (SGB) chaschuna la proposta dal Cussegl federal d'augmentar la vegliadetgna da pensiun da las dunnas novs problems: Las valurs directivas per ina nova refurma na respundian betg las grondas problematicas da la prevenziun per la vegliadetgna, tenor la communicaziun da l'Uniun sindicala svizra. Las rentas da cassas da pensiun sa sbassian ed ina pli gronda part da l'AVS vegnia duvrada per la premia da la cassa da malsauns ed ils custs da sanadad.

L'augment da taglia vegn crititgà

La Partida populara svizra crititgescha d'augmentar la taglia sin plivalur per 1,7%, quai saja surfatg. Tenor la partida na dovri gnanc uschè bler entradas supplementaras per segirar l'AVS. La regenza na resguardia betg la voluntad dal pievel, manegia l'Uniun svizra dals patruns.

Da l'autra vart beneventa la PPS ch'il Cussegl federal duai prender a mauns la refurma da l'AVS en dus projects da votaziun – pia separar l'emprima e la segunda pitga.

