La Cumissiun da traffic dal Cussegl naziunal ha dà oz in lavachau a la direcziun da las Viafiers federalas. La cumissiun pretenda che la SBB fetschia finalmain ses pensums, ha ditg la presidenta da la cumissiun Edith Graf-Litscher.

«La direcziun da la SBB duai finalmain far ses pensums»

La cumissiun è sesida ensemen cun il schef da las Viafiers federalas Andreas Meyer e cun il manader dal traffic da persunas Anton Häne. Silsuenter ha la presidenta da la cumissiun Edith Graf-Litscher manegià che la SBB haja tralaschà tscherts secturs. In exempel saja il mantegniment dals vaguns ch'han procurà las davosas emnas per lingias grassas. Laud ha exprimì la cumissiun da traffic per las mesiras immediatas che la SBB ha instradà.

La dumonda sche la cumissiun haja anc adina fidanza en la direcziun da la SBB na respunda la presidenta da la cumissiun betg. I saja en ils mauns dal cussegl d'administraziun da decider davart la direcziun.

RR novitads 17:00