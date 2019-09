Tar ina crudada da crappa en il Gadmertal (BE) datiers dal Pass dal Susten è ina dunna sa disgraziada mortal.

Pliras persunas han stuì vegnir sguladas or cun helicopter, rapporta la Polizia chantunala da Berna.

Legenda: En il Gadmertal hai dà ina crudada da crappa. SRF

Tenor emprimas indicaziuns saja la dunna stada da viadi cun in um. Da viadi eran els dus suenter la punt dal Trift direcziun la chamona dal Trift, cura che la crappa saja vegnida giu. La dunna è vegnida sutterrada da la crappa.

Malgrà ch'ins haja pudì reagir svelt grazia a la crew da la Air-Glacier avant lieu, hajan ins be pli pudì constatar la mort da la dunna. L'um ch'è stà da viadi cun la dunna n'è betg sa blessà. El è vegnì sgulà or cun la Rega.

Via è uss puspè averta

Ina par da la via da viandar è vegnida bloccada entras la crappa. Perquai è la via vegnida serrada per pliras uras per raschuns da segirezza. Pliras persunas da viadi en direcziun da la punt dal Trift èn vegnidas sguladas ora cun helicopter.

Suenter ulteriur scleriment entras geologs ha la senda puspè pudì vegnir averta. La Polizia Chantunala investighescha tge ch'è capità.

