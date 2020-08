Tar ils e-mails cun l'adressa presse@post.ch emprovan nunenconuschents da carmalar sin ina pagina d'internet sfalsifitgada da la Posta Svizra. Là duai il retschavider dar en num d'utilisader e pled clav per uschia pudair inditgar ulteriuras infurmaziuns per survegnir in pachet.

Ils e-mails sfalsifitgads en num da las Viafiers federalas emprovan da survegnir las datas persunalas per acceder il spurtegl da bigliets electronic u era d'infectar il computer u il telefonin cun in link u in program agiuntà.

Restar precaut e s'infurmar

Tant la Posta Svizra sco era las Viafiers federalas cusseglian a lur clients da restar precauts e disfidant, da s’infurmar sin la pagina internet da las interpresas u dad er simplamain telefonar al servetsch da clients sch’i han dubis ch'in e-mail vegn propi dal speditur inditgà.