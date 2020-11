Las restricziuns pervi da corona han consequenzas gravantas per la cultura. E quellas consequenzas èn er stadas tema tar l'inscunter cun il minister da cultura.

A Berna è il cusseglier federal Alain Berset s’inscuntrà il glindesdi cun ina ventgina da represchentantas ed represchentants da la scena da cultura svizra. En il center dal discurs è stada la situaziun difficila en la quala sa chattan las persunas activas sin il champ cultural pervia da las mesiras cunter il coronavirus.

Nagin meglierament en vista

L'inscunter dad oz haja confermà ch'i na saja betg da spetgar cun in meglierament da la situaziun per la cultura durant las proximas emnas u mais. Surtut betg pervi da las mesiras da protecziun ch'il Cussegl federal ha decis. Dapi la fin d'october vala per occurenzas publicas ina limita da 50 persunas. Tscherts chantuns èn dentant ids anc pli enavant ed han serrà teaters, salas da concerts u er museums.

Speranzas sin ulteriurs sustegns finanzials per la cultura, n'ha il minister da cultura betg pudì far. Il mars aveva il Parlament federal decidì da sustegnair la cultura professiunala e quella da laics cun 280 milliuns francs. La gronda part da quels daners saja gia repartida. En la sessiun d'atun ha il parlament ultra da quai anc ina giada decidì 130 milliuns francs per gidar a la cultura l'onn che vegn.