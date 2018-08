Il comité encunter l’Inizitiva per la suveranitad alimentara ha lantschà il mardi il cumbat da votaziun a Berna. L’iniziativa maina tenor els ad ina isolaziun dal martgà, ed ils pretschs per las consumentas ed ils consuments s’augmentassan.

Ina politica agrara persistenta, orientada als purs pitschens e senza tecnologia genetica. In’idea che tuna bain, che fa però dapli donn sco auter, din ils adversaris da l'Iniziativa per la suveranitad alimentara. Tenor els vul l’iniziativa surreglamentar ils purs.

Il comité dals adversaris che sa cumpona da la PLD, la PPS, la PCD e la PBD ensemen cun uniuns d’economia, discurra perfin ch'uschia vegnissan ils purs impiegads dal stadi. Era saja l’idea da l’iniziativa d'introducir dazis d’import per products da l’exteriur, in factur che faschess ir ensi ils custs da producziun ed uschia era ils pretschs per ils consuments, argumenteschan ils adversaris.

L’iniziativa è vegnida lantschada dal sindicat dals purs «Uniterre».

Dasper l’Iniziativa per la suveranitad alimentara, decida il suveran svizzer ils 23 da settember era davart l’iniziativa da fair-food ed il conclus davart las vias da velo.

