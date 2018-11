Cumbat per renconuschientscha da la bursa svizra tras l'UE

Il tema central da l’inscunter è l'equivalenza da bursa – la renconuschientscha da la bursa svizra entras l'Uniun europeica. El speria che l'UE prolungheschia almain per in onn l'equivalenza da bursa. Quai ha ditg Maurer en in’intervista cun Radio SRF.

Ina renconuschientscha durabla na vegnia strusch a dar. L'UE vul renconuscher la bursa svizra mo lura, sch'i dat in accord davart la cunvegna da basa. Cun conceder a la bursa svizra il certificat d’equivalenza mo per in onn, emprova l’UE da metter sut squitsch la Svizra.

Bursa svizra preoccupada

La dispita politica tranter la Svizra e l’Uniun europeica pericliteschia la bursa svizra. Il mender cas pudess ella perder ina gronda part da la fatschenta. Da quest avis è il president da la bursa svizra SIX, Remo Lacher. Sche la Svizra e l’UE na vegnian betg perina davart l’access per la bursa svizra, pudessi esser ch'ella perdia sia muntada, uschia Lacher en in’intervista cun l’agentura da novitads Reuters.

