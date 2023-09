audio Reacziun da Thomas Bergamin sin il studi davart l'abus en la Baselgia catolica 02:46 min, ord Actualitad dals 13.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 46 Secundas.

Thomas Bergamin, president da la Cumissiun administrativa da la Baselgia catolica dal Grischun, è cuntent cha las scuvertas èn formuladas uschè cleras e ch'ellas menzunan er nums. Transparenza stoppia esser ussa la tenuta. Tenor el pudessan las scuvridas chaschunar diversas sortidas da la baselgia catolica, ma er, grazia al engaschament progressiv da l'uvestg Josef Maria Bonnemain, laschar nascher nova fiduzia en in'instituziun conscienta e transparenta.

Plirs uvestgs prendan pusiziun

Plirs uvestgs svizzers han prendì posiziun davart ils cas d'abus en la baselgia catolica. Charles Morerod, l'uvestg da Losanna, Genevra e Friburg ha numnà il studi «commovent» e s'engascha per ina midada da cultura. L'uvestg da Son Gagl, Markus Büchel, è sa perstgisà ed ha instradà in'inquisiziun preliminara ed inoltrà ina denunzia penala cunter in spiritual. L'administratur apostolic da Lugano, Alain de Raemy ha ditg ch'i dovria giustia per las unfrendas e l'uvestgieu da Lugano empermettia d'elavurar meglier cas d'abus. L'uvestg da Sion, Jean-Marie Lovey refusa d'avair savì da cas u d'avair zuppentà tals.

Avat da Saint-Maurice remetta ad interim

L'avat da Saint-Maurice en il Vallais, Jean Scarcella, remetta ad interim ses uffizi. Sco quai ch'el communitgescha vegnia renfatschà ad el abus sexual. El laschia perquai ruassar ses uffizi fin che las inquisiziuns sajan terminadas.

En la communicaziun empermetta Scarcella cooperaziun cumpletta a l'uvestg da Cuira, Joseph Bonnemain. Lez è incumbensà da la Conferenza d'uvestgs svizzers da far las inquisiziuns davart abus sexual en la Baselgia catolica svizra.