La gievgia ha la Cumissiun d’instituziuns politicas dal Cussegl dals chantuns inoltrà in sboz per ina lescha che duai engrevgiar l'access a la Chasa federala ed uschia reducir il dumber da lobists. Lobists discrediteschian la lavur dal parlament.

Da duas tar ina legitimaziun

Ozendi dastga mintga parlamentari laschar far ina legitimaziun d’access per duas persunas. Per part survegnan persunas da la famiglia e collavurants las legitimaziuns. Savens survegnan però represchentants d'organisaziuns ed lobists professiunals l'access. Da nov duai quest dumber vegnir reducì sin ina persuna. Ultra da quai duajan quests lobists inditgar en in register public per tgi ch’els lavurian. Per quest nov sistem è la cumissiun da la chombra pitschna sa decidida cun 6 tar 4 vuschs e dus abstenziuns.

La fasa da consultaziun dura anc enfin l'entschatta matg.

