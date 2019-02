Cumissiun fa quitads per provediment d'electricitad

La producziun d'electricitad duai resguardar las finamiras da la strategia d'energia 2050, las finamiras da la reducziun dal CO2 ed er resguardar ch'ils pajais vischins pon exportar damain energia. Il Cussegl federal duai perquai mussar co el vul cuntanscher quai. Plinavant pretenda la cumissiun che la responsabladad per la segirezza dal provediment d'electricitad vegnia sclerida.

Quitads fa la cumissiun sur tut perquai ch'ils pajais vischins ston quintar cun pli pauca electricitad, perquai ch'els serran lur ovras electricas da charvun e d'atom. Plinavant na possia la Svizra betg far part dal martgà europeic, senza cunvegna. La lescha d'energia pretendia valurs directivas per energias regenerablas, e quellas na possian betg vegnir mantegnidas pervi da la terminaziun dals instruments per promover l'energia regenerabla. Ed er la reducziun dal diever d'electricitad n'è tenor l'UVEKbetg realisabla.

