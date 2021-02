La cumissiun è cunter in obligatori da vaccinar

E d’obligar tschertas gruppas da la populaziun da sa laschar vaccinar cunter covid-19, per exempel il persunal da tgira – da quai scusseglia la cumissiun naziunala d'etica en il sectur da la medischina umana.

Il mument saja mo mussà si ch’il vaccin gidia da proteger las persunas tractadas. D’ordinar ina tala protecziun da sasez per tschertgas gruppas da persunas fiss tenor la cumissiun paternalistic e betg da giustifitgar.

Privilegiar sut circumstanzas

Percunter è la cumissiun da l’avis ch’i saja sut circumstanzas giustifitgà – da tractar persunas betg vaccinadas a moda differenta. Uschia saja pussaivel, che persunas vaccinadas giaudian tscherts avantatgs envers persunas betg vaccinadas. Quai dentant mo lura, sch’i saja cumprovà ch’ina vaccinaziun protegia er da dar vinavant il virus. Actualmain na saja quai dentant anc betg cler.

Parter il vaccin

En sia communicaziun pretenda la cumissiun naziunala d’etica da la Svizra, da desister da 20 pertschient dal vaccin previs per l’atgna populaziun – en favur da l’iniziativa globala Covax. Pajais pli povers sajan dischavantagiads sur mesira cura ch’i va per reparter ils vaccins. Ed in engaschament pli ferm da la Svizra serva era als interess politics ed economics legitims.