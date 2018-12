Da l'iniziativa «Per dapli abitaziuns pajablas» na vul il Cussegl naziunal savair nagut. El di dentant gea a dapli daners per construir abitaziuns pajablas tras cooperativas.

Cussegl naziunal di na a l'iniziativa per abitaziuns pajablas, sustegna dentant la consturcziun d'abitaziuns per utilitad publica cun dapli daners (maletg d'archiv).

L'iniziativa «per dapli abitaziuns pajablas» na vegn en il Cussegl naziunal betg ad avair ina schanza sin la majoritad. Quai ha la debatta da mesemna mussà. En princip è la Chombra gronda dentant pronta da metter a disposiziun dapli daners per construir abitaziuns pajablas tras cooperativas. A questa proposta indirecta ha l'iniziativa ha il Cussegl naziunal ditg gea cun 124 cunter 73 vuschs.Uschia stattan da nov 250 milliuns francs a disposiziun per construir abitaziuns d'utilitad publica. Ils daners vegnan dentant be miss a disposiziun sch l'iniziativa vegn retratga u refusada. Sco proxim sto dentant anc il Cussegl dals chantuns debattar.

Iniziativa va memia da lunsch

L'associaziun da locataris vul cun questa iniziativa che abitaziuns vegnan pli favuraivlas. L’iniziativa ch'il Cussegl naziunal refusa vul che mintga 10avla abitaziun che vegn fabritgada da nov tutga ad organisaziuns d'interess public sco per exempel a cooperativas. Per la gronda part da la Chombra gronda va questa iniziativa memia lunsch.

