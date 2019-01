Il tschains d’aua ch’ovras electricas pajan per duvrar auas publicas na duai il mument betg vegnir sbassà. Da quest avis è ina maioritad da la cumissiun d'energia dal Cussegl naziunal. Il maximum dal tschains d'aua munta actualmain a 110 francs per kilowatt. En pli pretenda la cumissiun dal Cussegl federal da preschentar a temp ina proposta concreta per in maximum dal tschains suenter il 2024.

Pervi dals bass pretschs dal current electric vuleva il Cussegl federal sbassar il tschains. Quai per distgargiar ils gestiunaris da las ovras electricas. Ils chantuns han però fatg opposiziun cunter questa decisiun. Il Cussegl dals chantuns ha gia decis da laschar il tschains d’aua sin il stan actual. Als chantuns e las vischnancas da concessiun portan ils tschains radund 550 milliuns francs per onn.

Prima reacziun sin decisiun

La cuminanza d'interess da las vischnancas concessiunaras dal Grischun han cun grond plaschair prendì per enconuschientscha da questa decisiun. Questa decisiun mussia, ch'ins haja era a Berna constatà ch'il problem na saja betg il tschains d'aua mabain la furmaziun dal pretsch sin il martgà da la forza electrica europeic.

