L'iniziativa da burca vuless, che nagin en Svizra na pudess pli curclar la fatscha en la publizitad. Excepziuns fissan mo lubidas ord motivs da segirtad, sanadad e per tradiziuns regiunalas. Il Cussegl federal refusa questa iniziativa da burca da la PPS. El vul enstagl ina cuntraproposta indirecta.

Tenor quella stuess per l'ina il contact tar tschertas autoritads succeder cun fatscha visibla. E per l'autra duess mintga sforz da curclar la fatscha, vegnir chastià. Sco fin ussa duessan però ils chantuns decider sez davart in scumond en il spazi public.

