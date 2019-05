cuntegn

Svizra - Cuntrari al clisché – Scolasts cumbatten cunter sururas

In pensum da 100% na saja strusch pli da prestar pervi da pensums supplementars e nova materia d'instrucziun, scriva l'associaziun tetgala svizra da scolastas e scolasts. En consequenza reduceschian scolastas e scolasts savens e lavurian be parzial – sco i para però be sin il palpiri.