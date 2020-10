Cuntrari al trend svizzer noda il chantun Grischun er l'avust in plus da pernottaziuns cumpereglià cun l'onn avant. Il dumber è creschì per 1,5% sin prest 615'000 pernottaziuns. Quai mussan las novas cifras da l'Uffizi chantunal per turissem ed economia.

Grondas differenzas aifer las destinaziuns

Entant che la destinaziun da Flem, Laax, Falera noda in plus da prest 30% ha la citad da Cuira registà l'avust 36,5% damain pernottaziuns.

Minus da 28% tar hotellaria svizra

Sco gia ils mais avant è il dumber da pernottaziuns cumpareglià cun l'onn avant er rut en l'avust. Las 3,2 milliuns pernottaziuns muntan in minus da 28% en cumparegliaziun cun l'avust 2019. Quai resulta da las cifras da l'Uffizi federal da statistica.

Indigens enstagl da giasts da l'exteriur

Entant ch'il dumber dals giasts da l'exteriur è ì enavos per 60% è quel dals indigens creschì per passa 15%. Guardà sur tut ils emprims otg mais da quest onn ha la hotellaria svizra registrà 40% damain pernottaziuns.