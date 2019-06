La moziun approvada pretenda tranter auter ch'il Cussegl federal megliereschia la cunvegna, cunzunt davart las dumondas da la protecziun dal nivel da pajas en Svizra, la dumonda co i duai ir vinavant cun ils subsidis da chantuns e Confederaziun sco er co u sche insumma la directiva per ils burgais da l'UE stoppia vegnir applitgada.

Gist quels puncts haja la regenza ussa prendì si en sia brev da venderdi a la Cumissiun Europeica e pretendì dapli scleriment, ha il Liberaldemocrat Ruedi Noser defendì la regenza. Il Cussegl federal haja uschia puspè prendì enta maun la fatschenta impurtanta. Perquai possian ins ussa era renunziar sin la moziun e renviar quella.

Gist quai fiss il fauss signal, ha il Socialdemocrat Christian Levrat dà contra. I dettia anc adina memia bleras dumondas en connex cun la cunvegna da basa. La moziun cun las pretensiuns stoppia perquai vegnir acceptada per uschia dar sustegn al Cussegl federal en sias discussiuns cun l'UE e dar in signal ferm en direcziun Brüssel.

La balla saja uss tar il Cussegl federal

Da tut autra opiniun era ses collega da partida Daniel Jositsch. Il mument ageschia il Parlament federal sco ina gruppa d'uffants che dettia ballape. Tuts currian suenter a la balla per sajettar in gol. La balla saja ussa dentant tar il Cussegl federal e suenter tar il Parlament federal. Ed a la fin possia il suveran decider, sch’el veglia sajettar il gol.

Da simplamain spetgar sin il proxim pass saja dentant fitg malsegir, ha il Cristiandemocrat Filippo Lombardi respundì. Il mender che pudess schabegiar saja, che la cunvegna fetschia en il parlament u il pli tard a l'urna naufragi. Quai na possia la Svizra betg sa prestar. I saja perquai impurtant, ch’il parlament fetschia tut il pussaivel, per che la cunvegna haja bunas schanzas.

En la votaziun han lura er quels arguments persvadì ina clera maioritad da la Chombra pitschna. Lezza è cun 21 cunter 14 vuschs e sis abstenziuns pia da l’avis, ch'ella vul vinavant avair in pled ferm en chapitel.

