La normalisaziun da la relaziun tranter la Svizra e l’Uniun europeica è sulet per part gartegiada. Cun per exempel conceder a la bursa svizra in certificat d’equivalenza sulet per in onn emprova l’UE da far squitsch sin la Svizra. Quai saja en questa furma betg gist ed era discriminond, scriva il Cussegl federal en ses rapport.

Nagin squitsch

Be la Svizra na laschia betg metter sut squitsch. Ins veglia serrar giu las tractativas cun ina schliaziun en l’interess da la Svizra mo da quai sajan ins anc lunsch davent. Necessari saja ina discussiun da basa sur dals avantatgs e dals custs d’ina tala cunvegna.

RR novitads 15:00