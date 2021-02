Far excepziuns per la Svizra saja "inimaginabel", quai ha l'ambassadur da l'UE per la Svizra Petros Mavromichalis ditg en il Sonntagsblick areguard la cunvegna da basa. Bain è el optimistic da chattar cun in zichel buna veglia dad omaduas varts en il decurs da las proximas emnas ina soluziun. Ma quai ch'ins na fetschia betg pli saja d'avrir ils dossiers dispitaivels. Ins saja sulettamain pront da porscher maun per scleriments nua ch'i dettia spazi d'interpretaziun.

Naufragi fiss gronda trumpada

Sche la cunvegna da basa faschess naufragi fiss quai per Mavromichalis ina gronda trumpada.

Bler buna veglia fiss stà per nagut.

La UE e la Svizra stessan airi en la situaziun actuala. I na vegnia betg a dar ina nova cunvegn per l'access al martgà.