Grazia a la cunvegna sajan 98% da tut ils exports svizzers en il stadi insular deliberads da dazi. Quai ha communitgà il Departament federal d'economia, furmaziun e retschertga. L’Associaziun europeica da commerzi liber EFTA daventa uschia l’emprim partenari da commerzi liber da l’Indonesia en l’Europa.

Dasper l'access al martgà garantescha la convegna la segirezza dal dretg e per la protecziun per propietad intellectuala. Plinavant vegn tiers reglas per ieli da palmas da l’Indonesia. Per quest ieli conceda la Svizra rabat da dazi, uschia che l’ieli da palmas n’è betg periclitads.

Sin Twitter ha Johann Schneider-Ammann scrit: « Nus avain dumagnà»

