La raschun primara per il referendum saja l'ieli da palmas, quai ha il comité da referendum ditg cun preschentar ses arguments avant las medias. I na dettia nagin ieli da palmas persistent – ed immensas surfatschas dal guaud tropic vegnian runcadas per cultivar las plantas per far l’ieli.

Plinavant manchian en la cunvegna da commerzi liber proponida – mecanissems da controlla e pussaivladads da sancziunar. Quai pretenda il comité «Stop ieli da palmas da l'Indonesia».

Ils concerns profiteschan

Il comité metta dentant er en dumonda il commerzi liber sco tal. Quel n'haja purtà en ils blers pajais ni bainstanza ni dapli qualitad da viver, scriva il comité. El servia sulet als interess economics dals concerns multinaziunals.

Tagesschau dals 01.11.2018: Cunvegna è pronta

RTR novitads 11:00