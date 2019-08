Ils quatter pajais da l'EFTA: la Svizra, la Norvegia, l'Islanda ed il Principadi da Liechtenstein han chattà ina cunvegna da commerzi liber cun il bloc da commerzi sid-american Mercosur.

Per il cusseglier federal, Guy Parmelin, è la cunvegna ina gronda schanza per l'economia svizra.

Cun quella cunvegna n'è la Svizra betg pli dischavantagiada envers ils stadis da l'UE e po barattar rauba senza dazis cun la Brasilia, l'Argentinia, l'Uruguay ed il Paraguay.

La cunvegna saja in'ulteriura victoria per lur diplomazia d'avrir il commerzi. Quai ha ditg il president brasilian Jair Bolsonaro.

Parmelin: «In potenzial enorm per firmas svizras»

Detagls davart il cuntegn da quella cunvegna na datti il mument anc betg. Il minister d'economia svizzer, Guy Parmelin, ha ditg la sonda, che la cunvegna saja da gronda impurtanza per la Svizra. Quella avri a la Svizra in martgà cun 260 milliuns abitants. Quai muntia in potenzial enorm per las interpresas en noss pajais.

Per la Svizra saja la cunvegna ina schanza da schlargiar sia rait da commerzi. Exportaders sajan avisads sin cundiziuns da basa fidablas per pudair sa metter tras sin il martgà mundial. Ins haja tar las tractativas surtut mess paisa sin l'agricultura e sin la proprietad intellectuala, ha declerà il minister d'economia.

Nagins products ord territoris en flommas

Tar ils incendis da guaud en Brasilia ha il cusseglier federal ditg: La Svizra prendia fitg serius ils incendis e sa participeschia a las discussiuns davart la catastrofa da la natira. En pli ha Parmelin accentuà che la Svizra na retiria nagins products or da regiuns che sajan actualmain en flommas.

Economia versus agricultura

L'industria da la Svizra aveva insistì sin ina tala cunvegna. Firmas da la Svizra na duajan en futur betg esser disfavurisadas vers la concurrenza da l'UE en ils pajais da Mercosur. La cunvegna da commerzi è en Svizra dentant dispitaivla. L'agricultura quinta cun grond squitsch dals pretschs sin charn-bov, pulaster, sems d'iele e zutger tras imports da l'America dal Sid.

RR novitads 09:00