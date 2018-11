La Svizra na di per il mument betg GEA a la cunvegna da migraziun da las Naziuns Unidas ONU. Il Cussegl federal ha fatg a savair che la Svizra na vegn betg a prender part il december a la conferenza da l'ONU che vul deliberar la cunvegna. Quai rapporta l'agentura da novitads SDA.

Il Cussegl federal less spetgar giu la debatta en il parlament avant che decider.

Il Cussegl federal ha decis da betg prender part a la conferenza da las Naziuns Unidas nua ch'il contract vegn deliberà. El vul spetgar giu la debatta en il parlament avant che decider.

La cunvegna da migraziun duai vegnir deliberada ad in inscunter suprem da l'ONU ils 10 ed 11 da december en il Maroc. Cun la cunvegna vul l'ONU fixar per l'emprima giada la basa per il tractament da migrants.

En il curs da las discussiuns è la cunvegna dentant pli e pli vegnida sut squitsch: Enfin uss hajan annunzià ils Stadis Unids, l'Israel, l'Australia, l'Austria, l'Ungaria, la Pologna, la tschechia, la Bulgaria e l'Estonia da betg sustegnair la cunvegna, resumescha la SDA.

