Sin la dumonda sche la Svizra duai suttascriver il pact da migraziun cun l'ONU han 46% dals dumandads respundì cun NA. 41% schess il mument GEA. 13% na fan naginas indicaziuns.

PPS haja fatg cumbat pauc credibel

Pauc credibel saja stada la campagna da la Partida populara svizra per l'iniziativa da l'autodeterminaziun, tenor ils dumandads. 41% han valità il nov stil sco betg credibel. In quart dals dumandads han gì plaschair dal nov stil da la partida e per 12% è la PPS stada memia brava. 22% n'han inditgà nagut tar questa dumonda.

La retschertga haja confermà che la PPS ha pudì persvader be ils agens votants per l'iniziativa. Ils aderents da las autras partidas grondas han percunter vuschà consequentamain NA.

Retschertga da la Tamedia A la retschertga online èn sa participadas 9'120 persunas. 7'393 da la Svizra tudestga, 1'347 da la Svizra romanda e 380 dal Tessin. La retschertga è vegnida fatga da venderdi fin dumengia. Ella è vegnida valitada tenor criteris demografics, geografics e variablas politicas.

RR novitads 08:00