Curdin Melchior ha 19 onns è vegn dad Andeer. El visita la scola chantunala e fa quest onn la matura. Sia gronda fascinaziun per la matematica ha el gia gì baud. Quai è era in da ses roms preferids en scola. Cunquai ch'el ha bunas prestaziuns è el sa decidì cun auters collegas da sa participar al campiunadi da matematica e logica.

Fin ussa èsi stà in success

En scola hajan ins spezialmain drizzà en in ulteriur rom facultativ che duaja preparar Curdin Melchior ed ils auters sin il grond campiunadi. Mintga duas emnas haja dà in curs, nua ch'els sajan sa preparads cun far examens dals onns avant. En il mezfinal a Turitg ha Curdin Melchior lura fatg il terz plaz ed è uschia sa qualifitgà per il final a Losanna.

Matematica – ina scienza exacta

A Curdin Melchior plascha la matematica. Suenter la matura veglia el far in studi ch'ha da far cun matematica. La fisica u inschigner da maschinas vegn per el en dumonda.

La matematica è exacta. Qua datti naginas interpretaziuns, be correct u faus

Sin quant blers participants ch'el frunta en il final na sappia el betg dir, dentant è el conscient ch'il nivel dals finalists vegn ad esser bler pli aut. Sch'el vegn da far ina uschè buna prestaziun sco en il mezfinal, vegn el ad esser in che represchenta la Svizra en il final internaziunal a Paris.

RR actualitad 07:00