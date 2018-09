La conferenza dals uvestgs svizzers planisescha d'introducir curs d'educaziun sexuala per represchentants da la baselgia. Quai per prevegnir a cas da maldiever, rapportan la «SonntagsZeitung» e «Le Matin Dimanche».

La gruppa d'experts installada dals uvestgs va anc pli lunsch cun sias propostas.

Sper il curs era in assessment per spirituals e teologs laics

Sper ils curs d'educaziun sexuala fissi era imaginabel d'introducir in uschenumnà «assessment» obligatoric. Tenor il president da la gruppa d'experts Giorgio Prestele fiss quai examinaziuns per plevons vegnints e teologs laics. Là vegniss evaluà, co ils candidats stattan vers lur atgna sexualitad.

Era directivas pli strictas per denunzias penalas

Tema saja er in obligatori pli strict d'annunziar cas d'abus. Il gremi d'experts fetschia la dumonda d'adattar las directivas uschia ch'i vegnia en mintga cas tar ina denunzia penala, sch'i dettia indizis per in delict uffizial. Fin ussa è quai il cas uschè strict mo tar unfrendas minorennas. Tar unfrendas creschidas aveva la baselgia fin ussa in tschert spazi da libertad.

A partir da glindesdi discutescha la conferenza dals uvestgs svizzers a Son Gagl davart las propostas da la gruppa.

RR novitads 09:00