Christian Levrat daventa nov president dal cussegl d'administraziun da La Posta. L'anteriur president da la PS Svizra e cusseglier dals chantuns da Friburg è vegnì nominà dal Cussegl federal sco successur dad Urs Schwaller. L'um da 50 onns è vegnì proponì da Simonetta Sommaruga.

Quai vul era dir che Levrat vegn a bandunar il parlament federal. L'elecziun da Levrat è ina surpraisa. Il davos temp avev'el annunzià sias ambiziuns per in sez en la regenza dal chantun Friburg.

L'elecziun definitiva da Levrat succeda ils 27 d'avrigl entras la radunanza da delegads da La Posta.

Da melgra tscherna enfin poltica da clientella

Per ils sindicats e la PS è il nov president dal cussegl d’administraziun da la Posta svizra, Christian Levrat, ch’il Cussegl federal ha proponì, la meglra tscherna ed in garant per il service public. Per la cussegliera naziunala, Greta Gysin, n’èn ils problems da la posta betg sparids cun in nov president dal Cussegl d’administraziun. Il president da la fracziun da la PPS, Thomas Aeschi, da sia vart è da l’avis che la cussegliera federala, Simonetta Sommaruga, fetschia politica da clientella.

