La Svizra duai daventar commembra dal Cussegl da segirezza da l'ONU - quai è in'impurtanta finamira dal Cussegl federal. E per cuntanscher in sez, e collavurar en il Cussegl da segirezza, prevesa il Cussegl federal d'impunder dal 2020 fin il 2025 bunamain 24,5 milliuns francs. Uschia citescha la gasetta «Matin Dimanche» in pledader dal Departament federal da l'exteriur. En tut stgaffescha la Confederaziun per il mandat tar l'ONU 25 novas plazzas da lavur.

Questas investiziuns fruntan en la politica sin differents ecos. Per la PPS èn quai blers daners per pauc retgav. La PS percunter chatta che las investiziuns da 24,5 milliuns francs sajan giustifitgadas.

Ord l'archiv da la Tagesschau: