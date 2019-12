Il pli dispitaivel èn ulteriurs 30 milliuns francs per la sparta da l'ETH sco era contribuziuns da basa pli autas per las universitads e las scolas autas spezialisadas. Il minister da finanzas Ueli Maurer è stà cunter in augment per la scolaziun.

122 milliuns francs dapli

Cun 41 cunter 0 vuschs ha il Cussegl dals chantuns approvà il preventiv 2020. En total ha el approvà expensas supplementaras da 122 milliuns francs. La gronda part da quai va, sco gia menziunà, en la sparta furmaziun. Il preventiv federal prevesa uschia entradas da 75,666 milliardas francs ed expensas da 75,333 milliardas, pia in surpli da 313 milliuns francs. En la versiun dal Cussegl federal era il surpli d'entradas sin 435 milliuns francs.

